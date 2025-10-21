Volley serie b c e d Cade la Pietro Pezzi a Grottazzolina Bene la Fenix Faenza
Vince il primo set del suo campionato, nel girone D di serie B la Consar Pietro Pezzi ma perde 3-1 (34-32, 25-27, 25-15, 26-24) a Grottazzolina cedendo, però due frazioni ai vantaggi, soprattutto la prima per 34-32. Doppio successo – entrambi in trasferta – per le ravennati nel girone G di B2 femminile. Il My My Mech Cervia vince 3-0 (25-20, 25-16, 25-19) a Filottrano e sale a 4. Prima vittoria, invece per la Fenix Faenza che si impone 3-1 (20-25, 25-14, 25-19, 28-26) a Fermo contro il De Mitri. Nel girone B di serie C maschile cade in casa l’Orbite Ravenna, piegata 1-3 (19-25, 20-25, 25-20, 19-25) dalla Pallavolo Bologna: ravennati fermi a 1 punto mentre la Pietro Pezzi ottiene i primi 2 espugnando Ferrara: Arredo Uno battuta 2-3 (25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 6-15). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
