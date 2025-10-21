volley dalla serie c alla d folgore cede al tie break tutto facile per le santacrocesi

Tanti punti per il comprensorio del Cuoio e Valdera nella seconda giornata di campionato. In serie C la Folgore San Miniato ne strappa uno in casa dell’ Olimpia Poliri dopo un lungo confronto. I primi due set vinti dalle sanminiatesi, ma nelle due frazioni successive sono le fiorentine a pareggiare i conti. Lottato il tie-break dove le ragazze di Sala si arrendono 15-11 portando via solo il punto di consolazione. In serie D netta vittoria del team Lupi Santa Croce corsara sul parquet del volley Calci superato senza incontrare difficoltà e il team di Marchi vola già a punteggio pieno nella fascia alta della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

