Voli civili all?Arlotta fronte comune | I diritti del territorio non rispettati
Fronte comune del Consiglio di Taranto per ottenere la riapertura ai voli civili dell?aeroporto «Marcello Arlotta» di Grottaglie. L?aula ha approvato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Danimarca ha vietato i voli di droni civili nel paese, a causa dei recenti avvistamenti - X Vai su X
AEROPORTO DI TARANTO, 13 CONSIGLIERI CHIEDONO UNA SEDUTA MONOTEMATICA SULL'AVVIO DEI VOLI DI LINEA di Cinzia Amorosino L'Unione dei Movimenti pro Aeroporto di Taranto Grottaglie esprime soddisfazione nell'apprendere che 13 cons - facebook.com Vai su Facebook