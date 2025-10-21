Volevamo bere una birra e siamo stati trattati da criminali È scandaloso | il racconto di uno dei tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven

“Volevamo bere una birra e siamo stati respinti senza avere fatto nulla, dopo avere speso soldi per i biglietti, che non ci verranno rimborsati, ma la cosa più grave è che non potremo vedere il nostro Napoli”. A parlare all’Ansa è Fabio, uno dei circa 180 tifosi azzurri che nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre, sono stati fermati e poi espulsi dalla Polizia olandese a Eindhoven – dove stasera si disputerà la gara di Champions League con il Psv – per aver violato la zona di sicurezza istituita dal sindaco. Per i tifosi è scattato il rimpatrio e l’annullamento dei biglietti (per chi ne era in possesso) per la partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

