Volevamo bere una birra e siamo stati trattati da criminali È scandaloso | il racconto di uno dei tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven
“Volevamo bere una birra e siamo stati respinti senza avere fatto nulla, dopo avere speso soldi per i biglietti, che non ci verranno rimborsati, ma la cosa più grave è che non potremo vedere il nostro Napoli”. A parlare all’Ansa è Fabio, uno dei circa 180 tifosi azzurri che nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre, sono stati fermati e poi espulsi dalla Polizia olandese a Eindhoven – dove stasera si disputerà la gara di Champions League con il Psv – per aver violato la zona di sicurezza istituita dal sindaco. Per i tifosi è scattato il rimpatrio e l’annullamento dei biglietti (per chi ne era in possesso) per la partita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Volevano solo bere una birra in pace ma il destino aveva altri piani. Tripla doccia in pochi secondi Video: Ig dicirelu #radio105 #calcio #birra #fail Vai su Facebook
Volevano solo bere una birra in pace ma il destino aveva altri piani. Tripla doccia in pochi secondi Video: Ig dicirelu #radio105 #calcio #birra #fail - X Vai su X
“Siamo stati respinti senza avere fatto nulla”, parla uno dei tifosi azzurri perquisiti e interrogati - Brutta avventura per dei tifosi del Napoli a Eindhoven arrivati per la sfida tra il club partenopeo e il PSV. Riporta ilnapolionline.com
Tifosi fermati a Eindhoven: "Volevamo bere una birra, trattati come criminali" - Doveva essere una giornata di festa per i tifosi del Napoli in trasferta in Olanda, ma si è trasformata in un incubo. Scrive msn.com
“Volevo una birra fresca”, evade dai domiciliari per andare al bar - É la spiegazione che ha dato ai carabinieri un 49enne napoletano, sorpreso dai militari in un bar; l'uomo era però sottoposto agli arresti domiciliari e così ... fanpage.it scrive