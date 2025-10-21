Voleva salutare la sorellina 11enne precipita dalla finestra | è gravissimo

Un drammatico incidente è avvenuto nella tarda mattinata di martedì 21 ottobre in via Beniamino De Ritis, nel quartiere Collatino, zona Tiburtina. Un bambino di 11 anni è precipitato dalla finestra di casa mentre, secondo una prima ricostruzione, si stava sporgendo per salutare la sorellina che stava uscendo dal portone. Il piccolo, che in quel momento si trovava in casa con la madre, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto dal terzo piano, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato notato da alcuni passanti, allertati anche dalle urla disperate della madre, che hanno subito chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

