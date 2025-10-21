Vola la Toscana dell' agroalimentare export Dop e Igp in crescita del 18,4%

L’export dei prodotti Dop e Igp ha raggiunto quota 94 milioni di euro, registrando una crescita del 18,4% nell’ultimo anno: è questo il dato più significativo emerso dal report “La Toscana Dop Igp” realizzato da Ismea per la settima edizione di BuyFood Toscana – la vetrina internazionale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

