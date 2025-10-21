Vola la Toscana dell' agroalimentare export Dop e Igp in crescita del 18,4%

Firenzetoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’export dei prodotti Dop e Igp ha raggiunto quota 94 milioni di euro, registrando una crescita del 18,4% nell’ultimo anno: è questo il dato più significativo emerso dal report “La Toscana Dop Igp” realizzato da Ismea per la settima edizione di BuyFood Toscana – la vetrina internazionale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

vola toscana agroalimentare exportVola la Toscana dell'agroalimentare, export Dop e Igp in crescita del 18,4% - Una quota export Dop e Igp che vale 94 milioni di euro, con una crescita del 18,4% solo nell’ultimo anno: questo il dato relativo ai prodotti DOP e IGP ... Lo riporta gonews.it

vola toscana agroalimentare exportFra Dop e Igp vola l'export dell'agroalimentare - I prodotti toscani reggono alle turbolenze del mercato, vino e olio in testa ... toscanamedianews.it scrive

TOSCANA, VOLA AGROALIMENTARE: EXPORT DOP E IGP IN CRESCITA DEL 18,4% (1) - Una quota export Dop e Igp che vale 94 milioni di euro, con una crescita del 18,4% solo nell’ultimo anno: questo il dato relativo ai prodotti DOP e IGP che più di altri salta all’occ ... 9colonne.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Vola Toscana Agroalimentare Export