Vlahovic Juve | il serbo partirà titolare con il Real Madrid? Intanto Tudor svela le condizioni del numero 9 cosa ha detto nella conferenza stampa di vigilia

Vlahovic Juve: Igor Tudor ha parlato così del numero 9 serbo nella conferenza stampa di vigilia del match con il Real Madrid. Le parole. Poche parole, ma cariche di significato. Alla vigilia della super sfida di Champions League contro il Real Madrid, Igor Tudor ha offerto un aggiornamento rassicurante sulle condizioni di Dusan Vlahovic. Rispondendo a una domanda specifica sul centravanti serbo, il tecnico della Juventus è stato lapidario ma eloquente: « L’ho visto bene ». LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI REAL MADRID JUVE Un segnale di fiducia per il bomber. In un momento di grande difficoltà per la squadra, reduce da sei partite senza vittorie e in piena emergenza infortuni, queste tre parole sono una boccata d’ossigeno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

