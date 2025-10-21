Vlahovic al Milan è chiusa | la decisione è arrivata

Dai bianconeri ai rossoneri, il centravanti può rilanciarsi in Serie A tornando agli ordini di Allegri: il verdetto non lascia dubbi In estate, a lungo si era parlato della possibilità di vedere Dusan Vlahovic vestire la maglia del Milan. Cosa che non si è concretizzata, in realtà. Il serbo è rimasto, alla fine, a Torino, trovando anche qualche gol pesante in avvio di stagione, mentre i rossoneri hanno compiuto altre scelte nel reparto offensivo. Ma a gennaio il Diavolo potrebbe rifarsi sotto. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Almeno, è questa l’idea che hanno i sostenitori del Milan che seguono le notizie di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

