Vlahovic al Milan è chiusa | la decisione è arrivata
Dai bianconeri ai rossoneri, il centravanti può rilanciarsi in Serie A tornando agli ordini di Allegri: il verdetto non lascia dubbi In estate, a lungo si era parlato della possibilità di vedere Dusan Vlahovic vestire la maglia del Milan. Cosa che non si è concretizzata, in realtà. Il serbo è rimasto, alla fine, a Torino, trovando anche qualche gol pesante in avvio di stagione, mentre i rossoneri hanno compiuto altre scelte nel reparto offensivo. Ma a gennaio il Diavolo potrebbe rifarsi sotto. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Almeno, è questa l’idea che hanno i sostenitori del Milan che seguono le notizie di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Vlahovic sembrava essere ancora il sogno di mercato del Milan per l'attacco tra gennaio e la prossima estate, ma le possibilità di vederlo in rossonero si affievoliscono Infatti sull'attaccante bianconero ci sarebbe ora, secondo Tuttosport, la forte pressione di
Juve verso il Milan: tra Vlahovic e Openda spunta David
Juventus, Vlahovic pronto a sfidare il Milan e Allegri: l'idea di Tudor e il retroscena dall'allenamento - Dusan Vlahovic scalda i motori e punta a giocare dal primo minuto nel big match dell'Allianz Stadium di domenica sera contro ...
Calcio: Allegri, mai chiesto Vlahovic al Milan - Con la società ho parlato di caratteristiche dei giocatori e delle cose che si possono fare.
Vlahovic, dalle telefonate di Allegri alla freccia in Juve-Milan: ora prepara lo scherzetto - Non è il giocatore che la Juventus avrebbe voluto ammirare sotto i riflettori di questa stagione.