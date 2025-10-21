Vittorio Sgarbi l' ex compagna Barbara Hary | Non è vero che sta guarendo bisogna far subito qualcosa per salvarlo sembra uno spettro

Nei mesi scorsi, Sgarbi era riapparso brevemente su Instagram durante le elezioni regionali a San Severino Marche, dopo un lungo periodo di silenzio legato al suo stato depressivo. Tuttavia, il suo aspetto aveva destato ulteriore preoccupazione: appariva molto dimagrito e debilitato Barbara H. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vittorio Sgarbi, l'ex compagna Barbara Hary: "Non è vero che sta guarendo, bisogna far subito qualcosa per salvarlo, sembra uno spettro"

