Vitorchiano si tinge di rosa | incontro e passeggiata dedicati alla prevenzione del tumore al seno
Il 24 e il 25 ottobre Vitorchiano si tinge di rosa e aderisce alle iniziative di Ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.Due giornate speciali, promosse dal comune con il patrocinio e la collaborazione di Asl Viterbo, dell'associazione Beatrice onlus e del Comitato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
