Vitiligine week il Policlinico promuove una nuova campagna di sensibilizzazione con incontri gratuiti
“Sensibilizzare la popolazione sulla vitiligine e promuovere una corretta informazione e l’“empowerment” dei pazienti che convivono con questa malattia”. Questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione “Vitiligine Open week” promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
