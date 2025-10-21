Vitiligine Week 3-8 novembre | colloqui gratuiti aperti ai 12-17 anni
Una settimana per restituire spazio all’ascolto: dal 3 all’8 novembre 2025, appuntamenti gratuiti con specialisti in dermatologia per chi convive con la vitiligine, con accesso esteso anche agli adolescenti. Le prenotazioni passano da un numero verde dedicato, attivo con orari precisi nei giorni feriali e il sabato. La regia scientifica è di SIDeMaST. Un invito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
(Adnkronos) - Dal 3 all'8 novembre torna la Vitiligine Week, una settimana di consulenze mediche gratuite con gli specialisti in dermatologia promossa dalla Sidemast (Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse), con il patrocinio di Ap - facebook.com Vai su Facebook
Vitiligine Week 2025: visite gratuite ad #Avezzano e in Abruzzo News Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma - X Vai su X
Vitiligine Week dal 3 all’8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti - Dal 3 all'8 novembre torna la Vitiligine Week, una settimana di consulenze mediche gratuite con gli specialisti in dermatologia promossa ... Da msn.com
Dal 3 all'8 novembre, torna Vitiligine Week in tutta Italia - In arrivo la Vitiligine Week, una settimana di consulenze mediche gratuite con i dermatologi specialisti dedicate ai pazienti con vitiligine. ansa.it scrive
Salute, dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in più di 35 centri - Dal 3 all'8 novembre la Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, promuove la 'Vitiligine ... Si legge su msn.com