Vitiligine Week 3-8 novembre | colloqui gratuiti aperti ai 12-17 anni

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana per restituire spazio all’ascolto: dal 3 all’8 novembre 2025, appuntamenti gratuiti con specialisti in dermatologia per chi convive con la vitiligine, con accesso esteso anche agli adolescenti. Le prenotazioni passano da un numero verde dedicato, attivo con orari precisi nei giorni feriali e il sabato. La regia scientifica è di SIDeMaST. Un invito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

vitiligine week 3 8 novembre colloqui gratuiti aperti ai 12 17 anni

© Sbircialanotizia.it - Vitiligine Week 3-8 novembre: colloqui gratuiti, aperti ai 12-17 anni

Argomenti simili trattati di recente

vitiligine week 3 8Vitiligine Week dal 3 all’8 novembre, consulenze gratuite anche per gli adolescenti - Dal 3 all'8 novembre torna la Vitiligine Week, una settimana di consulenze mediche gratuite con gli specialisti in dermatologia promossa ... Da msn.com

vitiligine week 3 8Dal 3 all'8 novembre, torna Vitiligine Week in tutta Italia - In arrivo la Vitiligine Week, una settimana di consulenze mediche gratuite con i dermatologi specialisti dedicate ai pazienti con vitiligine. ansa.it scrive

vitiligine week 3 8Salute, dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in più di 35 centri - Dal 3 all'8 novembre la Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse, promuove la 'Vitiligine ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vitiligine Week 3 8