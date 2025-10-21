Visibilia sentenza entro un anno per il processo che vede imputata la ministra Santanchè per falso in bilancio
Dovrebbe arrivare al massimo nel giro di un anno la sentenza nel processo milanese che vede imputata la ministra del Turismo Daniela Santanchè, assieme ad altre 15 persone, per il presunto falso in bilancio di Visibilia, il gruppo editoriale da lei fondato e da cui ha dismesso le cariche. E’ quanto si può ricavare dal calendario delle udienze stilato oggi dai giudici della seconda sezione penale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
L'udienza preliminare che coinvolge la ministra del Turismo, il compagno Dimitri Kunz e due società Visibilia è stata sospesa almeno fino al 20 febbraio
