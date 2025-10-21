Milano, 21 ott. (Adnkronos) - E' attesa entro un anno, a ottobre 2026, salvo sorprese, la sentenza del processo milanese che vede imputata per falso in bilancio la ministra del Turismo, Daniela Santanché, con altre 15 persone, in relazione a presunte irregolarità nei conti di Visibilia. Il presidente del collegio Giuseppe Cernuto ha elencato una serie di date fino a giugno prossimo (18 dicembre, 8 gennaio, 3 e 26 febbraio, 5,17 e 26 marzo, 14 e 16 aprile, 12,14 e 21 maggio e 16 e 30 giugno) precisando che, se non si dovesse giungere al verdetto entro l'estate, si andrà avanti con un fitto calendario tra settembre e ottobre per arrivare quindi a concludere il processo (24 settembre, 6, 8, 13, 15, 20, 22 e 27 ottobre). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Visibilia: giudici, entro un anno sentenza Santanché su falso in bilancio