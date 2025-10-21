Virtus un risveglio davvero brusco Poca energia così Cremona domina
VIRTUS 69 CREMONA 86 OLIDATA: Taylor 8, Edwards 8, Jallow 9, Alston Junior 8, Diouf 8, Diarra 2, Niang 8, Pajola 3, Vildoza 1, Hackett 4, Akele 7, Accorsi 3. All. Ivanovic. VANOLI CREMONA: Durham 17, Veronesi 11, Willis 14, Ndiaye 11, Anigbogu, Grant 9, Casarin 10, Jones 11, Burns 3, Galli. All. Brotto. Arbitri: Bongiorni, Noce, Lucotti. Note: parziali 23-19; 30-41; 50-73. Tiri da due: Virtus 1831; Cremona 1832. Tiri da tre: 725; 1324. Tiri liberi: 1217; 1116. Rimbalzi: 29; 30. Troppo brutta per essere vera. La Virtus cercava il poker di vittorie dopo le fatiche di Eurolega. Si scontra, invece, contro una Cremona che non ha paura di nulla e che, grazie anche alle amnesie dei bianconeri, piazza un parziale di 0-28, toccando 30 punti di vantaggio sul 39-69. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
