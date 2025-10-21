Virtus con la Vanoli Cremona una brutta sconfitta interna Ivanovic | In attacco non abbiamo fatto girare la palla

Non finisce bene il primo mini ciclo stagionale della Virtus Bologna che al PalaDozza cade rovinosamente contro la Vanoli Cremona, 69-86 il finale. I lombardi sono stati guidati dai 17 punti di Durham (19 di valutazione), i 14 punti di Willis, gli 11 punti di Jones, Veronesi e Ndiaye.

Virtus, con la Vanoli Cremona una brutta sconfitta interna. Ivanovic: "In attacco non abbiamo fatto girare la palla" - Per Bologna nessun giocatore in doppia cifra e i top scorer sono stati Jallow (9 punti), Edwards, Niang, Alston, Diouf e Taylor (8 punti a testa)

Durham e Willis fanno l'impresa al Paladozza: la Vanoli vince largamente contro la Virtus Bologna - Il torrone servito nel posticipo della Vanoli Cremona, aveva una punta di peperoncino e non è stato affatto dolce e digeribile stasera per la Virtus Bologna.

Virtus Bologna vs Vanoli Cremona: gli aggiornamenti in diretta (16-10 al 7')