Virginia Giuffre uscito postumo il libro di memorie | Così ho incontrato il principe Andrea
La famiglia reale britannica è nuovamente sotto i riflettori dopo l’uscita oggi (21 ottobre) nelle librerie di ‘ Nobody’s Girl ‘, il libro di memorie di Virginia Giuffre, la principale accusatrice di abusi sessuali nei confronti del principe Andrea e di Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per traffico sessuale di minori morto in carcere nel 2019. Il memoir è stato pubblicato postumo: sei mesi fa, ad aprile, Giuffre si è suicidata. Il libro alimenta una serie di nuove accuse contro Andrea, che sta cercando di controllare i danni alla monarchia causati dal lungo scandalo per la sua amicizia con Epstein. 🔗 Leggi su Lapresse.it
