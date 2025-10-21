Virginia Giuffre uscito postumo il libro di memorie | Così ho incontrato il principe Andrea

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia reale britannica è nuovamente sotto i riflettori dopo l’uscita oggi (21 ottobre) nelle librerie di ‘ Nobody’s Girl ‘, il libro di memorie di Virginia Giuffre, la principale accusatrice di abusi sessuali nei confronti del principe Andrea e di Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per traffico sessuale di minori morto in carcere nel 2019. Il memoir è stato pubblicato postumo: sei mesi fa, ad aprile, Giuffre si è suicidata. Il libro alimenta una serie di nuove accuse contro Andrea, che sta cercando di controllare i danni alla monarchia causati dal lungo scandalo per la sua amicizia con Epstein. 🔗 Leggi su Lapresse.it

virginia giuffre uscito postumo il libro di memorie cos236 ho incontrato il principe andrea

© Lapresse.it - Virginia Giuffre, uscito postumo il libro di memorie: “Così ho incontrato il principe Andrea”

Approfondisci con queste news

virginia giuffre uscito postumoScandaloso principe Andrea: le rivelazioni sconvolgenti dal libro di Virginia Giuffre uscito oggi - A risollevare il polverone è stato Nobody’s Girl, il memoir scritto da Virginia Giuffre un anno prima del suo suicidio (avvenuto, per chi non lo ricordasse, lo scorso aprile) e pubblicato postumo – ... Secondo amica.it

virginia giuffre uscito postumoVirginia Giuffre, il principe Andrea, gli abusi, le orge… tutti i segreti svelati nel libro postumo - Sei mesi fa il suicidio dell'ex ragazza che ha messo nei guai il fratello di re Carlo d'Inghilterra. Si legge su panorama.it

virginia giuffre uscito postumoVirginia Giuffre, in libreria il memoir postumo: «Andrea mi faceva vestire come Britney Spears» - Con tutte le sconcertanti rivelazioni che il principe Andrea aveva cercato invano di bloccare ... iodonna.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Virginia Giuffre Uscito Postumo