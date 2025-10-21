La famiglia reale britannica è nuovamente sotto i riflettori dopo l’uscita oggi (21 ottobre) nelle librerie di ‘ Nobody’s Girl ‘, il libro di memorie di Virginia Giuffre, la principale accusatrice di abusi sessuali nei confronti del principe Andrea e di Jeffrey Epstein, il finanziere americano condannato per traffico sessuale di minori morto in carcere nel 2019. Il memoir è stato pubblicato postumo: sei mesi fa, ad aprile, Giuffre si è suicidata. Il libro alimenta una serie di nuove accuse contro Andrea, che sta cercando di controllare i danni alla monarchia causati dal lungo scandalo per la sua amicizia con Epstein. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Virginia Giuffre, uscito postumo il libro di memorie: “Così ho incontrato il principe Andrea”