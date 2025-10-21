Virginia Giuffre morta suicida | Un ex primo ministro mi strangolò fino a farmi svenire La ghostwriter | Duecento carnefici liberi

Leggo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'orrore dietro il suicidio di Virginia Giuffre. «Vi prego non smettete di leggere. Duecento dei suoi carnefici sono ancora liberi, fra loro un noto primo ministro». È. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Virginia Giuffre morta suicida: «Un ex primo ministro mi strangolò fino a farmi svenire». La ghostwriter: «Duecento carnefici liberi»

