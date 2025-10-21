Virginia Giuffre il principe Andrea gli abusi le orge… tutti i segreti svelati nel libro postumo

Esce il 21 ottobre in tutto il mondo Nobody’s Girl, la biografia postuma di Virginia Giuffre, la donna che ha avuto il coraggio di denunciare Jeffrey Epstein, la sua complice ed ex compagna Ghislaine Maxwell e il prinicpe Andrea. Trecentosessantasette pagine che non si fermano alle rivelazioni sull’ormai ex duca di York: sono scritte con l’aiuto della ghostwriter Amy Wallace e pubblicate da Bompiani sei mesi dopo che Virginia si è tolta la vita, il 25 aprile scorso, nella sua casa di Perth, in Australia, dove viveva con il marito e i tre figli. Non è un libro facile, e non poteva esserlo. Giuffre racconta della sua adolescenza, di quando veniva « prestata a numerosi individui ricchi e potenti », delle violenze fisiche che la lasciavano « sanguinante ». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Virginia Giuffre, il principe Andrea, gli abusi, le orge… tutti i segreti svelati nel libro postumo

Scopri altri approfondimenti

La verità di Virginia Roberts Giuffre: dopo essersi tolta la vita lo scorso aprile, arriva in italiano il memoir "Nobody’s girl", il racconto postumo in cui descrive le molestie subite da bambina e la fuga dal controllo di Epstein e Maxwell all’età di 19 anni. Vai su Facebook

Le memorie postume di Virginia Giuffre raccontano dettagli inediti su Epstein e sui presunti rapporti con il principe Andrea, riaccendendo lo scandalo che la Casa reale sperava di aver sepolto. - X Vai su X

Virginia Giuffre, il principe Andrea, gli abusi, le orge… tutti i segreti svelati nel libro postumo - Sei mesi fa il suicidio dell'ex ragazza che ha messo nei guai il fratello di re Carlo d'Inghilterra. Scrive panorama.it

Caso Epstein, memorie di Virginia Giuffre svelano presunta orgia con il principe Andrea - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, memorie di Virginia Giuffre svelano presunta orgia con il principe Andrea ... Riporta tg24.sky.it

Biografia postuma di Virginia Giuffre: il Principe Andrea accusato e il retroscena dei troll su Internet - Il principe Andrea cercò cercò di screditare Virginia Giuffrè, dopo che lo aveva accusato di avere avuto rapporti sessuali con lei quando era ancora minorenne e avrebbe anche tentato di usare contro d ... Si legge su tg.la7.it