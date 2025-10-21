Violenze e abusi contro la Global Sumud Flotilla | la Procura di Roma apre un'indagine sui crimini di Israele

A seguito delle denunce presentate da 37 attiviste e attivisti della missione della Global Sumud Flotilla, la Procura di Roma ha aperto un'indagine per gravi reati contro Israele, tra questi: tentato omicidio, tortura e atti di pirateria. Un passo decisivo, mentre a Gaza si continua a morire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Benvenut3 dal palco delle persone sopravvissute” Insieme a @RefugeesinLibya per ribadire lo stop al #memorandum Italia-Libia. Un ACCORDO VERGOGNOSO che legittima un sistema di violenze, abusi e torture verso le persone migranti trattenute in - X Vai su X

Ben il 68,4% delle donne che subiscono abusi domestici non lascia il proprio aggressore per paura di non avere più un alloggio sicuro. Arrivando a preferire una casa con le violenze a nessuna casa - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone incontra alcune vittime di violenza e l’associazione Usa per la loro tutela. La Rete L’Abuso: “Non coinvolti gli italiani” - La Rete L'Abuso denuncia: "Non sono state coinvolte le vittime italiane" ... Scrive ilfattoquotidiano.it

"Violenze e brutalità contro i palestinesi". Il video che smaschera il vero volto di Hamas - Bastonate sulle gambe di gazawi incappucciati, le mani legate dietro la schiena, sdraiati a terra, calci sulla faccia e alla testa. Segnala ilgiornale.it

In Francia un uomo che veniva regolarmente picchiato e umiliato in streaming è morto in diretta - Raphaël Graven, un uomo francese di 46 anni che era diventato famoso online per i video in cui subiva violenze e umiliazioni, è morto lunedì durante una diretta in streaming durata 298 ore, più di ... Lo riporta ilpost.it