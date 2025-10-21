Violenza sulle donne prevenzione attraverso la spesa | l' iniziativa di Despar Nord e Polizia
Nel mese dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, Despar Nord e le Questure del Friuli Venezia Giulia rinnovano la loro collaborazione per promuovere una nuova campagna informativa a sostegno delle vittime. L’iniziativa, realizzata in sinergia con il Ministero dell’Interno, mira a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tante donne subiscono violenza economica da parte dei compagni. Ma spesso non la riconoscono. «È un abuso nascosto e, per questo, insidioso» sottolinea l'economista Anna Maria Tarantola. Che spiega qui come si manifesta e come dev'essere combattut - facebook.com Vai su Facebook
Rappresentazioni #sessiste = deumanizzazione = normalizzazione della #violenza sulle donne. Una tesi semplice alla base di un mio vecchio video su #pubblicità e corpi femminili, virale ma oggi #censurato. E se l’#algoritmo avesse ragione? http://bit.ly/43io - X Vai su X
VIOLENZA DONNE, COME L'IA - Questa la domanda a cui cerca di offrire una risposta uno studio realizzato dall'Ufficio valutazione i ... Segnala 9colonne.it
Così l'intelligenza artificiale può aiutare a contrastare la violenza sulle donne - L'AI può diventare uno strumento utile nella lotta e nella prevenzione dei femminicidi. Secondo ilfoglio.it
Violenze sulle donne fisiche, economiche, psicologiche: i numeri in Piemonte - Sono 9 i femminicidi in regione nel 2024 ma oltre 5 mila le segnalazioni ricevute da Telefono Rosa: il ruolo dell'educazione e della prevenzione ... rainews.it scrive