Violenza su donne | parlamentari Pd ' tutto il Parlamento si schieri per legge su consenso'

Roma, 21 sett (Adnkronos) - "La sentenza choc del Tribunale di Macerata, che ha assolto in primo grado un giovane dallo stupro perché la ragazza non era vergine e quindi sapeva cosa l'aspettava sul sedile posteriore di un auto, conferma che in Italia c'é assoluto bisogno di una legge sul consenso. Chiediamo alla Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e al Parlamento tutto di schierarsi senza distinzione di colori politici e appartenenze su una battaglia per l'approvazione di un testo di civiltà per le donne”. Lo dicono i parlamentari del Pd in commissione Femminicidio Cecilia D'Elia, vicepresidente; Sara Ferrari, capogruppo dem; Filippo Sensi; Valeria Valente; Antonella Forattini e Valentina Ghio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Violenza su donne: parlamentari Pd, 'tutto il Parlamento si schieri per legge su consenso'

Contenuti che potrebbero interessarti

«La violenza contro le donne non è un problema emergenziale ma strutturale: andiamo in piazza, con un flash mob, per dire che vogliamo essere parte del cambiamento» Vai su Facebook

Rappresentazioni #sessiste = deumanizzazione = normalizzazione della #violenza sulle donne. Una tesi semplice alla base di un mio vecchio video su #pubblicità e corpi femminili, virale ma oggi #censurato. E se l’#algoritmo avesse ragione? http://bit.ly/43io - X Vai su X

Violenza su donne: parlamentari Pd, 'tutto il Parlamento si schieri per legge su consenso' - "La sentenza choc del Tribunale di Macerata, che ha assolto in primo grado un giovane dallo stupro perché la ragazza non era vergine e quindi sapeva cosa l'aspettava sul se ... iltempo.it scrive

Stupro, sulla sentenza choc di Macerata è rivolta dei parlamentari Pd - Il giudice ha assolto in primo grado un giovane che nell’estate del 2019 aveva 25 anni, lei 17: si appartarono in auto. Secondo msn.com

Violenza donne: gruppo ‘Mia Moglie’ segno di violenza digitale strutturale - “La vicenda del gruppo Facebook ‘Mia Moglie’, rimosso da Meta solo dopo la denuncia pubblica e le segnalazioni alle autorità, per le quali ringraziamo in particolare le parlamentari PD della ... partitodemocratico.it scrive