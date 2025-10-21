Violenza sessuale una guida didattica sul principio del consenso
Amnesty sollecita un'adeguata riforma legislativa che riconosca il principio del consenso nella definizione del reato di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
L'orrore si è consumato nello scantinato del locale. Ora tre persone sono indagate per violenza sessuale aggravata.
La violenza sessuale subita da una donna a Porta Capuana, a Napoli, ha shockato ancora una volta i residenti del quartiere. Per questo gli abitanti della zona hanno inscenato un flash mob tingendosi le mani con vernice nera e lasciando poi le impronte su u
Violenza donne, una guida sul principio del consenso nelle scuole - A sancirlo è la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia nel 2013.
L'educazione sessuale a scuola è ferma a 50 anni fa. E la Lega la vuole lasciare là - Con un emendamento approvato mercoledì 15 ottobre in commissione Cultura alla Camera, il percorso formativo diventerebbe impossibile per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni ...
Un Paese che teme l'educazione sessuale ma non la violenza: vietata la formazione affettiva fino alle scuole medie - Il governo vieta l'educazione sessuale fino alle medie e impone il consenso scritto dei genitori alle superiori.