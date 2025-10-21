Violenza sessuale sulla figlia condannato a 20 anni La vittima in audizione protetta | Ho perso il conto degli abusi

Per due anni ha abusato della sua bambina che aveva 5 anni quando, nel 2021, ha iniziato a costringerla ad avere rapporti sessuali con lui. L’uomo 52 anni, era anche positivo a un batterio che ha trasmesso alla piccola. Proprio la trasmissione dell’infezione avrebbe fatto uscire allo scoperto gli abusi La pena inflitta dal giudice dell’udienza preliminare Paola Vacca, come riportano L’Arena di Verona e il Corriere del Veneto, è di 20 anni per violenza sessuale su discendente minore di 10 anni e per lesioni gravi, maltrattamenti ed estorsione. Quando la piccola è stata ascoltata dai giudici, in audizione protetta ha dichiarato di “aver perso il conto” di tutte le volte in cui il padre la costringeva ad avere rapporti con lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale sulla figlia, condannato a 20 anni. La vittima in audizione protetta: “Ho perso il conto degli abusi”

Scopri altri approfondimenti

?L'orrore si è consumato nello scantinato del locale. Ora tre persone sono indagate per violenza sessuale aggravata. Link nel primo commento! Vai su Facebook

La violenza sessuale subita da una donna a Porta Capuana, a Napoli, ha shockato ancora una volta i residenti del quartiere. Per questo gli abitanti della zona hanno inscenato un flash mob tingendosi le mani con vernice nera e lasciando poi le impronte su u - X Vai su X

Violenza sessuale sulla figlia, condannato a 20 anni. La vittima in audizione protetta: “Ho perso il conto degli abusi” - Per due anni ha abusato della sua bambina che aveva 5 anni quando, nel 2021, ha iniziato a costringerla ad avere rapporti sessuali con lui. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Padre abusava della figlia: condannato - L’uomo, accusato di violenza sessuale aggravata, si è sempre dichiarato innocente. Scrive laprovinciadibiella.it

Condannato a Torino a quattro anni e mezzo per abusi sulla figlia: le violenze erano iniziate quando lei aveva 9 anni - Uomo di 40 anni condannato a Torino per violenza sessuale aggravata sulla figlia. Secondo quotidianopiemontese.it