Violenza sessuale sulla figlia condannato a 20 anni La vittima in audizione protetta | Ho perso il conto degli abusi

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due anni ha abusato della sua bambina che aveva 5 anni quando, nel 2021, ha iniziato a costringerla ad avere rapporti sessuali con lui. L’uomo 52 anni, era anche positivo a un batterio che ha trasmesso alla piccola. Proprio la trasmissione dell’infezione avrebbe fatto uscire allo scoperto gli abusi La pena inflitta dal giudice dell’udienza preliminare Paola Vacca, come riportano L’Arena di Verona e il Corriere del Veneto, è di 20 anni per violenza sessuale su discendente minore di 10 anni e per lesioni gravi, maltrattamenti ed estorsione. Quando la piccola è stata ascoltata dai giudici, in audizione protetta ha dichiarato di “aver perso il conto” di tutte le volte in cui il padre la costringeva ad avere rapporti con lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

violenza sessuale sulla figlia condannato a 20 anni la vittima in audizione protetta ho perso il conto degli abusi

© Ilfattoquotidiano.it - Violenza sessuale sulla figlia, condannato a 20 anni. La vittima in audizione protetta: “Ho perso il conto degli abusi”

Scopri altri approfondimenti

violenza sessuale figlia condannatoViolenza sessuale sulla figlia, condannato a 20 anni. La vittima in audizione protetta: “Ho perso il conto degli abusi” - Per due anni ha abusato della sua bambina che aveva 5 anni quando, nel 2021, ha iniziato a costringerla ad avere rapporti sessuali con lui. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

violenza sessuale figlia condannatoPadre abusava della figlia: condannato - L’uomo, accusato di violenza sessuale aggravata, si è sempre dichiarato innocente. Scrive laprovinciadibiella.it

violenza sessuale figlia condannatoCondannato a Torino a quattro anni e mezzo per abusi sulla figlia: le violenze erano iniziate quando lei aveva 9 anni - Uomo di 40 anni condannato a Torino per violenza sessuale aggravata sulla figlia. Secondo quotidianopiemontese.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Sessuale Figlia Condannato