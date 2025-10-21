Violenza sessuale sul nipote di 10 anni a Nardò vicino Lecce orrore ai giardinetti pubblici | arrestato 58enne
Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Nardò per violenza sessuale aggravata su minore. L'arresto è scattato dopo la denuncia di una testimone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
News recenti che potrebbero piacerti
?L'orrore si è consumato nello scantinato del locale. Ora tre persone sono indagate per violenza sessuale aggravata. Link nel primo commento! Vai su Facebook
La violenza sessuale subita da una donna a Porta Capuana, a Napoli, ha shockato ancora una volta i residenti del quartiere. Per questo gli abitanti della zona hanno inscenato un flash mob tingendosi le mani con vernice nera e lasciando poi le impronte su u - X Vai su X
Donna assiste ad abusi su un bimbo e corre a denunciare, arrestato 58enne per violenza sessuale sul nipote - Un uomo di 58 anni, residente a Nardò, in provincia di Lecce, è stato arrestato dalla Polizia, su ordine del giudice per le indagini preliminari per violenza sessuale pluriaggravata su il nipote che h ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Violenza sessuale sul nipote di 10 anni a Nardò vicino Lecce, orrore ai giardinetti pubblici: arrestato 58enne - Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Nardò per violenza sessuale aggravata su minore. Secondo virgilio.it
Violenza sessuale ai danni del nipote minorenne, arrestato 58enne - L’evento si era verificato domenica 12 ottobre, all’interno dei giardinetti di un quartiere popolare di Nardò ed è stato denunciato ... leccenews24.it scrive