Violenza sessuale sul nipote di 10 anni a Nardò vicino Lecce orrore ai giardinetti pubblici | arrestato 58enne

Notizie.virgilio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Nardò per violenza sessuale aggravata su minore. L'arresto è scattato dopo la denuncia di una testimone. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

violenza sessuale nipote 10Donna assiste ad abusi su un bimbo e corre a denunciare, arrestato 58enne per violenza sessuale sul nipote - Un uomo di 58 anni, residente a Nardò, in provincia di Lecce, è stato arrestato dalla Polizia, su ordine del giudice per le indagini preliminari per violenza sessuale pluriaggravata su il nipote che h ... Riporta ilfattoquotidiano.it

violenza sessuale nipote 10Violenza sessuale sul nipote di 10 anni a Nardò vicino Lecce, orrore ai giardinetti pubblici: arrestato 58enne - Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Nardò per violenza sessuale aggravata su minore. Secondo virgilio.it

violenza sessuale nipote 10Violenza sessuale ai danni del nipote minorenne, arrestato 58enne - L’evento si era verificato domenica 12 ottobre, all’interno dei giardinetti di un quartiere popolare di Nardò ed è stato denunciato ... leccenews24.it scrive

