Violenza sessuale su una 17enne sentenza choc ribaltata in appello | 31enne condannato a 3 anni

La Corte d’appello di Ancona ha ribaltato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado dal Tribunale di Macerata nei confronti di un 31enne accusato di violenza sessuale all'avvenuta nel 2019 su una ragazza. In secondo grado, l’imputato è stato condannato a 3 anni di carcere per violenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

