Violenza sessuale su una 17enne sentenza choc ribaltata in appello | 31enne condannato a 3 anni

Anconatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d’appello di Ancona ha ribaltato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado dal Tribunale di Macerata nei confronti di un 31enne accusato di violenza sessuale all'avvenuta nel 2019 su una ragazza. In secondo grado, l’imputato è stato condannato a 3 anni di carcere per violenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

violenza sessuale 17enne sentenza«È stata violenza sessuale su una 17enne». Sentenza riformata dalla Corte d'Appello: per il maceratese oggi 31enne l'assoluzione diventa una condannato a 3 anni - Questa la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Ancona ... Si legge su msn.com

violenza sessuale 17enne sentenzaAssolto per abusi su una 17enne perché 'aveva avuto già rapporti'. Sentenza ribaltata in appello - Prosciolto a Macerata, la Corte d'appello di Ancona lo condanna a tre anni. Segnala ansa.it

violenza sessuale 17enne sentenzaSentenza di Macerata su violenza sessuale, il procuratore generale: “Riformare la sentenza e condannare” - E' l'istanza della sostituta pg di Ancona, Cristina Polenzani, in appello contro un 31enne scagionato a Macerata da presunti abusi sessuali commessi nel 2019 ai danni di una 17enne ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Violenza Sessuale 17enne Sentenza