Violento tornado a nord di Parigi crollano tre gru in un cantiere | morto un operaio e dieci feriti

Un violento tornado ha colpito Ermont, nel dipartimento del Val-d’Oise, causando il crollo di tre gru: un operaio di 23 anni è morto e dieci persone sono rimaste ferite, quattro in condizioni critiche. Raffiche di vento hanno devastato diversi comuni della zona, scoperchiando tetti e abbattendo alberi. 🔗 Leggi su Fanpage.it