Violenti scontri tra polizia e tifosi | derby annullato in Israele

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tanto atteso confronto tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv, valido per la Premier League isrealiana, è stato cancellato domenica poco prima dell’inizio a causa di gravi episodi di caos e violenza che hanno avuto luogo sia all’interno che all’esterno dello stadio Bloomfield. Le forze dell’ordine hanno descritto la situazione come una serie di tumulti e sommosse pericolose sia per i cittadini presenti che per gli agenti intervenuti. Stando a quanto riportato su X dalla polizia israeliana, sono stati esplosi numerosi ordigni pirotecnici e petardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

