Violenti scontri tra polizia e tifosi | derby annullato in Israele

Il tanto atteso confronto tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv, valido per la Premier League isrealiana, è stato cancellato domenica poco prima dell’inizio a causa di gravi episodi di caos e violenza che hanno avuto luogo sia all’interno che all’esterno dello stadio Bloomfield. Le forze dell’ordine hanno descritto la situazione come una serie di tumulti e sommosse pericolose sia per i cittadini presenti che per gli agenti intervenuti. Stando a quanto riportato su X dalla polizia israeliana, sono stati esplosi numerosi ordigni pirotecnici e petardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Violenti scontri tra polizia e tifosi: derby annullato in Israele

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I moti di Stonewall furono una serie di violenti scontri fra gruppi di persone omosessuali e la polizia a New York. Il primo scontro avvenne la notte fra il 27 e il 28 giugno 1969 quando la polizia irruppe nello Stonewall Inn, un bar gay nel Greenwich Village, un q Vai su Facebook

Scontri violenti tra ultras prima di #PisaVerona: due i feriti ricoverati in ospedale - X Vai su X

Violenti scontri tra polizia e tifosi: derby annullato in Israele - Il tanto atteso confronto tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv, valido per la Premier League isrealiana, è stato cancellato domenica poco prima dell’inizio a causa di gravi episodi di caos e ... msn.com scrive

Tel Aviv, violenti scontri allo stadio e derby Maccabi-Hapoel cancellato: cosa è successo - Il derby della Premier League israeliana tra Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv è stato annullato prima del calcio d’inizio di domenica, dopo quelli che la polizia ha descritto come episodi di ... Secondo tg.la7.it

PSV Napoli, espulsi i 180 tifosi fermati dalla polizia/ “Fermati per evitare scontrii” (21 ottobre 2025) - Espulsi dalla città i 180 tifosi fermati dalla polizia alla vigilia della sfida di Champions League PSV Napoli ... Secondo ilsussidiario.net