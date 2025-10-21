Violentato dallo zio ai giardinetti | una donna vede tutto e dà l' allarme
Un 58enne di Nardò, in provincia di Lecce, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni del proprio nipotino, un bambino di età inferiore ai 10 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe abusato del piccolo nei giardinetti di un quartiere popolare della. 🔗 Leggi su Today.it
Nardò, arrestato zio: è accusato di aver violentato il nipotino di 10 anni - Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni, residente a Nardò, in esecuzione di un’ordinanza del GIP che ... Come scrive msn.com