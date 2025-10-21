Violenta la figlia di 5 anni in cantina e la contagia | padre orco condannato a 20 anni a Verona

Terrificante la situazione familiare emersa dalle indagini: l'uomo insultava e picchiava continuamente la moglie, con la quale ha avuto due figli, poi aveva preso di mira la bimba violentandola in più occasioni per due anni contagiandola anche con un batterio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

