Violenta il nipotino nei giardinetti una donna lo incastra segnalandolo alla polizia

NARDÒ – Un bambino molestato sessualmente in pieno giorno dallo zio, nei giardinetti di un quartiere popolare di Nardò. Una vicenda raccapricciante alla quale si è posto fine grazie al coraggio di una donna, che prima ha fermato con le sue urla l’azione, poi si è recata in Commissariato a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it