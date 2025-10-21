Violenta il nipotino nei giardinetti una donna lo incastra segnalandolo alla polizia
NARDÒ – Un bambino molestato sessualmente in pieno giorno dallo zio, nei giardinetti di un quartiere popolare di Nardò. Una vicenda raccapricciante alla quale si è posto fine grazie al coraggio di una donna, che prima ha fermato con le sue urla l’azione, poi si è recata in Commissariato a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Nardò, arrestato zio: è accusato di aver violentato il nipotino di 10 anni - Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 58 anni, residente a Nardò, in esecuzione di un’ordinanza del GIP che ... Segnala msn.com