Viola il divieto di avvicinamento Scattano le manette per lo stalker
Fine settimana movimentato per i Carabinieri della Compagnia di Cento, impegnati in due operazioni che hanno portato all’arresto di altrettanti uomini già noti alle forze dell’ordine. Entrambi i soggetti erano destinatari di misure cautelari o alternative alla detenzione, che però hanno ripetutamente violato, rendendo inevitabile l’intervento dell’Arma. Lo scorso week end, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Cento hanno arrestato due uomini, un 32enne ed un 47enne, resisi responsabili di diverse violazioni alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria nei loro confronti. Nel primo caso si tratta di un 32enne senza fissa dimora, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa dallo scorso mese di marzo, che però non ha frenato i suoi comportamenti ossessivi e vessatori nei confronti dell’ex compagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
