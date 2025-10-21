Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale per una polmonite non sarà sulla panchina del Bologna domani a Bucarest

Bologna, 21 ottobre 2025 - Vincenzo Italiano non potrà seguire il suo Bologna domani a Bucarest, per la trasferta della terza giornata di Europa League. L'allenatore rossoblù, infatti, si trova ricoverato al Sant'Orsola per una polmonite. E' stata Casteldebole con una nota, uscita attorno alle 11.15, a dare la notizia: "Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) - si legge nella nota - a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale per una polmonite, non sarà sulla panchina del Bologna domani a Bucarest

