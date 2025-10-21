Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale l'allenatore del Bologna ha la polmonite

Fanpage.it | 21 ott 2025

Il tecnico del Bologna è in ospedale, dove rimarrà almeno per qualche giorno, a causa di una polmonita batterica. Italiano come scritto nel comunicato è già in fase di miglioramento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

