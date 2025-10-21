Vincenzo Italiano ricoverato in ospedale l’allenatore del Bologna ha la polmonite
(Adnkronos) – L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi per una polmonite. A renderlo noto è il club in una nota sul proprio sito ufficiale. “Nella giornata di ieri – si legge – Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal Prof. Stefano Nava) a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
