Vincenzo Italiano allenatore del Bologna in ospedale per una polmonite Salterà la trasferta di Europa League

Nella giornata di ieri Vincenzo Italiano è stato ricoverato al Policlinico Sant'Orsola-Malpighi nel reparto di pneumologia (diretto dal professor Stefano Nava) a causa di una polmonite a verosimile eziologia batterica (non dovuta a Covid) per la quale è stato necessario intraprendere una terapia antibiotica specifica. L’allenatore resterà circa cinque giorni in regime di ricovero ospedaliero.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, in ospedale per una polmonite. Salterà la trasferta di Europa League

