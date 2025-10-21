Villarreal-Manchester City | Pep è in crescendo contro i gialli va a caccia della conferma

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli spagnoli nelle ultime sette gare hanno sempre subito gol, e Guardiola può fare affidamento a un Haaland in forma strepitosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

villarreal manchester city pep 232 in crescendo contro i gialli va a caccia della conferma

© Gazzetta.it - Villarreal-Manchester City: Pep è in crescendo, contro i gialli va a caccia della conferma

Argomenti simili trattati di recente

villarreal manchester city pepPronostico Villarreal-Manchester City 21 Ottobre: trasferta insidiosa per i Citizens - Manchester City, scontro cruciale di Champions League martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21:00: strategie di scommesse e fattori determinanti all'Estadio de la ... Come scrive bottadiculo.it

villarreal manchester city pepPronostico Villarreal-Manchester City: sarà la terza volta di fila - Manchester City è una partita della terza giornata della League Phase di Champions: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Lo riporta ilveggente.it

villarreal manchester city pepVillarreal vs Manchester City (UEFA Champions League): Match Preview, Team News, Head to Head, How to Watch - Manchester City travel to eastern Spain on Tuesday night as they look to get back to winning ways on the continental stage against La La high- Da sports.yahoo.com

Cerca Video su questo argomento: Villarreal Manchester City Pep