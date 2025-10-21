Villarreal-Barcellona è un caso Tutti contro tutti in Spagna e il match può saltare El Paìs
E’ guerra aperta in Spagna per la disputa di Villarreal-Barcellona. Il match previsto per il prossimo 20 dicembre a Miami, si è trasformato in una battaglia tutti contro tutti dalle conseguenze imprevedibili. LaLiga, il sindacato dei calciatori (Afe), la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) e il Consiglio Superiore dello Sport (Csd) sono sul piede di guerra per una partita che potrebbe anche saltare. Ne scrive El Pais. Le posizioni delle parti. Il presidente del sindacato calciatori, David Aganzo, ha inviato lunedì una lettera alla Lega accettando di riunire la commissione, composta da rappresentanti della stessa Lega e del sindacato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
