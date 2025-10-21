Villarreal-Barcellona è un caso Tutti contro tutti in Spagna e il match può saltare El Paìs

Ilnapolista.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ guerra aperta in Spagna per la disputa di Villarreal-Barcellona. Il match previsto per il prossimo 20 dicembre a Miami, si è trasformato in una battaglia tutti contro tutti dalle conseguenze imprevedibili. LaLiga, il sindacato dei calciatori (Afe), la Real Federación Española de Fútbol (Rfef) e il Consiglio Superiore dello Sport (Csd) sono sul piede di guerra per una partita che potrebbe anche saltare. Ne scrive El Pais. Le posizioni delle parti. Il presidente del sindacato calciatori, David Aganzo, ha inviato lunedì una lettera alla Lega accettando di riunire la commissione, composta da rappresentanti della stessa Lega e del sindacato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

villarreal barcellona 232 un caso tutti contro tutti in spagna e il match pu242 saltare el pa236s

© Ilnapolista.it - Villarreal-Barcellona è un caso. Tutti contro tutti in Spagna e il match può saltare (El Paìs)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

villarreal barcellona 232 casoVillarreal-Barcellona &#232; un caso. Tutti contro tutti in Spagna e il match può saltare (El Paìs) - Tutti contro tutti in Spagna e il match può saltare. Secondo ilnapolista.it

villarreal barcellona 232 caso"Caso Miami": i capitani della Liga si ribellano alla partita Villarreal-Barça negli Stati Uniti - Mentre LaLiga e il suo presidente Javier Tebas confermavano ufficialmente che la sfida Villarreal- Riporta tuttomercatoweb.com

villarreal barcellona 232 casoI giocatori di Villarreal e Barcellona non vogliono giocare a Miami: ipotesi boicottaggio - I giocatori di Barcellona e Villarreal non vogliono giocare a Miami il 20 dicembre: riunione dei capitani contro la decisione, ipotesi boicottaggio ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Villarreal Barcellona 232 Caso