villarreal barcellona a miami il real madrid presenta una seconda denuncia al consiglio superiore dello sport as

Il Real Madrid ha presentato una seconda denuncia per la partita di Liga che dovrebbe giocarsi il 20 dicembre tra Villarreal e Barcellona a Miami e di cui anche molti giocatori del campionato spagnolo non sono d’accordo. La seconda denuncia del Real Madrid contro Villarreal-Barcellona a Miami. As scrive: “Il Csd (Consiglio superiore dello sport) ha ricevuto una seconda lettera dal club chiedendo di fermare il progetto della Liga. Il governo sta ancora esaminando il tutto, in attesa di informazioni dalla Rfef (Federcalcio spagnola). Il governo sta studiando da due mesi una denuncia del Real Madrid per fermare il progetto di portare Villarreal-Barcellona negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

