Villa Mussolini in vendita il Comune valuta un intervento | L' idea è di acquisire e valorizzare l’immobile

Dopo la notizia della prossima vendita attraverso un'asta, il Comune di Riccione conferma il proprio interesse a valutare la possibilità di valorizzare Villa Mussolini, riconoscendone il ruolo di primario contenitore culturale per la città. “L’amministrazione comunale ritiene che il recupero e la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

