Villa Mussolini in vendita il Comune valuta un intervento | L' idea è di acquisire e valorizzare l’immobile

Riminitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la notizia della prossima vendita attraverso un'asta, il Comune di Riccione conferma il proprio interesse a valutare la possibilità di valorizzare Villa Mussolini, riconoscendone il ruolo di primario contenitore culturale per la città. “L’amministrazione comunale ritiene che il recupero e la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

villa mussolini vendita comuneRiccione, Villa Mussolini all’asta, il Comune: “Un’opportunità per ampliare l’offerta culturale” - In una nota, il Comune di Riccione conferma “il proprio interesse a valutare la possibilità di valorizzare la Villa ... corriereromagna.it scrive

villa mussolini vendita comuneVilla Mussolini: il Comune conferma l’interesse ad acquisire e valorizzare il simbolo culturale della città - Il Comune di Riccione conferma il proprio interesse a valutare la possibilità di valorizzare la Villa Mussolini, riconoscendone il ruolo di primario ... Secondo chiamamicitta.it

villa mussolini vendita comuneCarim mette all’asta Villa Mussolini. Paolini: “Perché nessuno è stato informato?” - Secondo il consigliere comunale di Riccione e capogruppo di Fdi Stefano Paolini, il Comune non ha reso nota questa decisione, che ... Riporta chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Villa Mussolini Vendita Comune