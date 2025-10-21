Villa Mussolini finisce all' asta Fratelli d' Italia | Quali scenari ora? Il Comune ha tenuto tutto sotto silenzio

Riminitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fondazione Carim ha deciso di mettere in vendita Villa Mussolini, uno dei simboli nel centro balneare di Riccione. L’avviso pubblico prevede la presentazione di offerte entro il 30 ottobre e l’obiettivo della fondazione sarebbe quello di razionalizzare il patrimonio immobiliare. “Con stupore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

villa mussolini finisce astaCarim mette all’asta Villa Mussolini. Paolini: “Perché nessuno è stato informato?” - Secondo il consigliere comunale di Riccione e capogruppo di Fdi Stefano Paolini, il Comune non ha reso nota questa decisione, che ... Secondo chiamamicitta.it

villa mussolini finisce astaRiccione. La Fondazione Carim mette all’asta Villa Mussolini - La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini ha deciso di mettere in vendita Villa ... Lo riporta corriereromagna.it

