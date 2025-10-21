Villa Mussolini a Riccione è in vendita e il Comune vuole acquistarla

Riccione, 21 ottobre 2025 - Villa Mussolini a Riccione è in vendita. L’immobile, seppur utilizzato da decenni dal Comune di Riccione come contenitore culturale e per eventi, è di proprietà della Fondazione Cassa di risparmio di Rimini. Già otto anni fa si paventò la possibilità di vendere l’immobile, ma poi tutto rientrò. Il timing per le offerte. Oggi la Fondazione Carim ha deciso di procedere con la vendita. Il conto alla rovescia è iniziato. La proprietà ha posto nel 30 ottobre l’inizio del periodo in cui i soggetti interessati all’acquisto potranno chiedere la ‘Data Room’, ovvero il Cd contenente tutti i documenti concernenti Villa Mussolini di cui il potenziale offerente potrà prendere visione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

