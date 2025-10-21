Vigevano colpito alla testa con una pietra | giovane ferito sul ponte

Vigevano(Pavia), 21 ottobre 2025 – Gli episodi di violenza in città non accennano a diminuire. Dopo il cittadino straniero che, sabato pomeriggio, ha mandato in frantumi la vetrata che divide la sala d’aspetto da quella del triage del Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano finendo in manette per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio, nella serata di domenica un venticinquenne, anch’egli di origine nordafricana, è rimasto seriamente ferito dopo aver ricevuto un colpo di pietra alla testa. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30 nella zona del ponte della Giacchetta, in pieno centro e a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria, una delle zone più “calde”, ma purtroppo non la sola, della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

