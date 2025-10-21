Viene tamponato da un tir sulla A21 e si schianta con un camion fermo | morto 48enne feriti gli altri conducenti

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un furgone è stato tamponato da un tir ed è finito contro un altro mezzo pesante nelle prime ore del 21 ottobre lungo l'autostrada A21 nel territorio di Stradella (Pavia). Il 48enne alla guida è deceduto, mentre gli altri due conducenti sono stati trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

