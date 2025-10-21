Viene tamponato da un tir sulla A21 e si schianta con un camion fermo | morto 48enne feriti gli altri conducenti

Un furgone è stato tamponato da un tir ed è finito contro un altro mezzo pesante nelle prime ore del 21 ottobre lungo l'autostrada A21 nel territorio di Stradella (Pavia). Il 48enne alla guida è deceduto, mentre gli altri due conducenti sono stati trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Buongiorno oggi tra le 11.15/11.20 presso il semaforo delle galeazze,da Romano verso Cortenuova, un'auto bianca ha tamponato l'auto di mia padre non è stata fatta la costatazione amichevole ma la macchina di mio padre è danneggiata chiedo gentilmente Vai su Facebook

Viene tamponato da un tir sulla A21 e si schianta con un camion fermo: morto 48enne, feriti gli altri conducenti - Un furgone è stato tamponato da un tir ed è finito contro un altro mezzo pesante nelle prime ore del 21 ottobre lungo l'autostrada A21 nel territorio ... Da fanpage.it

Tir tampona e spinge un furgone contro un camion fermo in una piazzola di sosta dell'autostrada: 48enne muore sul colpo - Incidente mortale questa mattina, martedì 21 ottobre, lungo l'autostrada A21 nel tratto compreso tra Broni (Pavia) e Castel San Giovanni (Piacenza). Scrive ilgazzettino.it