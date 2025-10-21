Viene assolto per gli abusi su una 17enne | Lei non era vergine sapeva cosa rischiava

Today.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione". Sarebbe questa la motivazione con cui i giudici del tribunale di Macerata hanno assolto un ragazzo oggi 31enne, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 17 anni. Come. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

viene assolto abusi 17enneAbusi sessuali su 17enne, assolto perché lei "non era vergine e sapeva cosa rischiava" - La 17enne che ha denunciato di esser stata violentata «aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione». Lo riporta veratv.it

viene assolto abusi 17enneAssolto per abusi su una 17enne, 'aveva avuto già rapporti' - "Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione". ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viene Assolto Abusi 17enne