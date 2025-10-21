Viene assolto per gli abusi su una 17enne | Lei non era vergine sapeva cosa rischiava

"Aveva già avuto rapporti dunque era in condizione di immaginarsi i possibili sviluppi della situazione". Sarebbe questa la motivazione con cui i giudici del tribunale di Macerata hanno assolto un ragazzo oggi 31enne, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 17 anni. Come. 🔗 Leggi su Today.it

