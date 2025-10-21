Vie privée | recensione del nuovo film con Jodie Foster-#ROFF20

Jodie Foster ritorna sul grande schermo con una nuova intrigante commedia interamente in francese! Vie privée, diretto da Rebecca Zlotowski ( I figli degli altri ), segue le vicende di una psichiatra, interpretata proprio dalla Foster, che si lancia in una curiosa caccia all’uomo. Il film è stato presentato in anteprima fuori concorso al Festival di Cannes lo scorso maggio, per poi essere nuovamente proiettato al Norwegian International Film Festival, al Toronto Film Festival e alla Festa del cinema di Roma. Nel cast si ritrovano diverse figure già molto note nel panorama cinematografico internazionale: Daniel Auteuil ( Sostiene Pereira, Le confessioni ) qui interpreta l’ex marito della psichiatra Lilian, mentre Matthieu Amalric ( The french dispatch, Sound of metal ) è nel ruolo di Simon Cohen-Solal. 🔗 Leggi su Cinefilos.it