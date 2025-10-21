VIDEO Yamal e la fidanzata Nicki Nicole innamoratissimi sui social

Golssip.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quando sono usciti alla scoperto tengono costantemente aggiornati i follower sulla loro relazione: il fenomeno del Barcellona e la cantante 'giocano' sui social. 🔗 Leggi su Golssip.it

video yamal e la fidanzata nicki nicole innamoratissimi sui social

© Golssip.it - VIDEO / Yamal e la fidanzata Nicki Nicole innamoratissimi sui social

News recenti che potrebbero piacerti

Lamine Yamal svela la fidanzata: foto e video sui social, chi è Nicki Nicole. Più “anziana” di 7 anni della stella del Barcellona - Sta facendo sempre più rumore la nuova relazione tra Lamine Yamal e Nicki Nicole. Scrive corriereadriatico.it

"Lamine Yamal stai attento alla tua fidanzata", cosa ha rivelato l'ex del calciatore - Questa volta a far notizia è la confessione di Fati Vazquez, l'influencer trentenne con cui l'attaccante del Barcellona ha trascorso le vacanze a ... Riporta corrieredellosport.it

Nicki Nicole e Lamine Yamal, è nato l'amore? I rumors e gli indizi sui social VIDEO - Nicki Nicole e Lamine Yamal continuano a far parlare di sé con rumors su una possibile storia d’amore. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Video Yamal Fidanzata Nicki