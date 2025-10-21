VIDEO Yamal e la fidanzata Nicki Nicole innamoratissimi sui social

Da quando sono usciti alla scoperto tengono costantemente aggiornati i follower sulla loro relazione: il fenomeno del Barcellona e la cantante 'giocano' sui social. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Yamal e la fidanzata Nicki Nicole innamoratissimi sui social

News recenti che potrebbero piacerti

«Yamal ha un calendario con le ragazze che frequenta, curato direttamente dal suo agente che programma ogni incontro.» Fati Vazquez, ex fidanzata di Yamal Vai su Facebook

Lamine #Yamal perde il Pallone d'Oro 2025. La fidanzata lo consola ma "la famiglia è contraria" - X Vai su X

Lamine Yamal svela la fidanzata: foto e video sui social, chi è Nicki Nicole. Più “anziana” di 7 anni della stella del Barcellona - Sta facendo sempre più rumore la nuova relazione tra Lamine Yamal e Nicki Nicole. Scrive corriereadriatico.it

"Lamine Yamal stai attento alla tua fidanzata", cosa ha rivelato l'ex del calciatore - Questa volta a far notizia è la confessione di Fati Vazquez, l'influencer trentenne con cui l'attaccante del Barcellona ha trascorso le vacanze a ... Riporta corrieredellosport.it

Nicki Nicole e Lamine Yamal, è nato l'amore? I rumors e gli indizi sui social VIDEO - Nicki Nicole e Lamine Yamal continuano a far parlare di sé con rumors su una possibile storia d’amore. Riporta ilgazzettino.it