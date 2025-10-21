VIDEO | Messina ospita la Maratona della pace | Cisl rilancia solidarietà e diritti umani

Messinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un momento in cui la Cisl ha deciso di confrontarsi con il territorio e sancire quanto sia importante una pace giusta e duratura", stiamo facendo a livello nazionale una grande raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa per quei luoghi".Con queste parole il segretario generale della Cisl. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

