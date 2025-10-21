VIDEO | Messina ospita la Maratona della pace | Cisl rilancia solidarietà e diritti umani
"Un momento in cui la Cisl ha deciso di confrontarsi con il territorio e sancire quanto sia importante una pace giusta e duratura", stiamo facendo a livello nazionale una grande raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa per quei luoghi".Con queste parole il segretario generale della Cisl. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Messina ospita la Maratona della Pace: una fiaccolata per i diritti e la solidarietà https://ift.tt/h7UwFes https://ift.tt/bNJgO8j - X Vai su X
Oggi Francesca Messina ospita il racconto di Franco Tedesco di Cassino Vai su Facebook