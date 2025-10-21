VIDEO | Delitto del trapano indagini al bivio | trovate altre tracce di Dna sull' arma

È arrivata a un bivio l'indagine sul delitto del trapano, il brutale assassinio di Maria Luigia Borrelli, la donna uccisa il 5 settembre 1995 nel basso di vico Indoratori, nel centro storico di Genova, dove si prostituiva.Come previsto, l'udienza preliminare di questa mattina ha rivelato che sul. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sul trapano utilizzato per straziare il corpo di Maria Luigia Borrelli non c’è il Dna di Fortunato Verduci, il carrozziere di Marassi accusato di averla assassinata trent’anni fa. Ma sull’attrezzo, emergono possibili profili genetici di altri due uomini e di una seconda Vai su Facebook

