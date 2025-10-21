VIDEO | Assemblea degli impiegati comunali sui buoni pasto contro l' amministrazione Basile | Non firmiamo liberatorie

Messinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buoni pasto, regolamento progressioni verticali, regolamento lavoro agile, costituzione Fondo 2025, Produttività. Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca non c'era un angolo libero perché gli impiegati comunali hanno seguito in massa l'assemblea indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Video Assemblea Impiegati Comunali