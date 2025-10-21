VIDEO | Assemblea degli impiegati comunali sui buoni pasto contro l' amministrazione Basile | Non firmiamo liberatorie
Buoni pasto, regolamento progressioni verticali, regolamento lavoro agile, costituzione Fondo 2025, Produttività. Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca non c'era un angolo libero perché gli impiegati comunali hanno seguito in massa l'assemblea indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Csa e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Mercoledì 15 ottobre 2025 ore 21:00 assemblea degli educatori ed educatici del servizio di assistenza specialistica nelle scuole superiori Livornesi Convochiamo tutte le educatrici e gli educatori impiegati nel servizio di assistenza specialistica nelle scuole se - facebook.com Vai su Facebook